“Lo importante para un goleador no es entrar en las estadísticas, es hacer ganar a su equipo (…) En nuestra época las estadísticas no existían. Yo no era un goleador, soy un ganador. Marque yo, mi compañero o mi equipo, lo importante era ganar”, agregó el que fuera presidente de la UEFA desde 2007 hasta 2015.

“Después, las estadísticas yo no miro los jugadores por sus estadísticas, el número de kilómetros que recorren, el número de goles que marcan. Miro si son buenos o no. Un jugador que hace diez o quince kilómetros corriendo tiene que ir más a unos Juegos Olímpicos que a un partido de fútbol”, finalizó Platini.