“Cuando el pobre lava, llueve”, reza un popular dicho. Y no es por ser negativos, pero esta cita aplica perfectamente a la situación de los Knicks de Nueva York, conjunto que una vez más no solo no se hizo con el primer puesto de la elección del próximo Draft de la NBA sino que cayó al octavo.

La franquicia cayó hasta ese lugar en la lotería del draft después de cerrar otra temporada por debajo del 50% de victorias y tras quedar fuera de la postemporada.

Con el nuevo presidente del equipo Leon Rose en el estrado virtual y luciendo un amuleto de la buena suerte en forma de brazalete de la suerte, y tras la posición alcanzada, Interne no le perdonó lo sucedido y se llenó de memes.

Los Knicks empezaron el día con un 9 por ciento de posibilidades de conseguir la primera selección general, que finalmente fue para Minnesota, con Golden State en el número 2 y Charlotte en el número 3 , y un 62,8 por ciento de posibilidades de elegir 6-10.

Según Mike Vorkunov de The Athletic, los Knicks han tenido 10 selecciones de lotería desde que ganaron la lotería del draft de la NBA de 1985 con Patrick Ewing. No han subido por encima de su puesto en el draft ni una vez en esos 35 años.

Debido a que no hay un No. 1 claro en este draft, caer en él no es tan devastador como la temporada pasada cuando los Knicks se perdieron el Sorteo Zion Williamson.

ESPN tiene a los Knicks tomando al ala de Auburn Isaac Okoro en el No. 8, mientras que Sam Vecenie de The Athletic los tiene seleccionando al base internacional Killian Hayes. “Es interesante, este draft, un par de muchachos se destacan, y después de eso, hay mucha igualdad”, dijo Rose en junio. “Creo que hay muchos tipos cercanos con diferentes conjuntos de habilidades, diferentes aspectos positivos, diferentes aspectos negativos. Es gracioso, cada scout, hay diferentes opiniones. Opiniones mucho más variadas que en años anteriores”. Una opción podría ser el base de Carolina del Norte, Cole Anthony, hijo del ex base armador de los Knicks, Greg Anthony. La ex estrella del arzobispo Molloy está familiarizada con Nueva York. Tuvo un año insatisfactorio en Carolina del Norte, pero proyecta ser un mejor jugador de la NBA que un jugador universitario. Cole está proyectado en el puesto 15 para el Magic, según ESPN.com, pero su padre dejó en claro que a su hijo le gustaría jugar para los Knicks, que están hambrientos de armadores. “¿Sería maravilloso si se fuera a Nueva York? Es de allí, se crió allí, vive allí. Lo abrazaría y lo amaría”, le dijo Greg a Stefan Bondy del New York Daily News . “Pero si está en otro lugar, se sentiría de la misma manera. Solo se trata de baloncesto. Solo quiere jugar y ser un gran jugador”.

