El diputado de la Asamblea Nacional, Carlos Paparoni, señaló que el dueño del avión venezolano interceptado este martes por autoridades de los Estados Unidos es socio del testaferro de Nicolás Maduro y actualmente detenido en Cabo Verde, Alex Saab.

Por Redacción Miami Diario

“Avión venezolano YV 3441 interceptado por autoridades de EEUU cargado con armas y dólares en efectivo pertenece a una empresa de Roswell Rosales, piloto de Alvaro Pulido Vargas, socio del testaferro de Maduro, Alex Saab. El mundo se les pone pequeño, su estructura criminal está desnuda”, escribió el parlamentario en su cuenta Twitter @CarlosPaparoni.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP), en conjunto con otros organismos ligados a la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), dieron a conocer que en el operativo se incautaron 18 rifles de asalto, seis escopetas, 58 pistolas semiautomáticas, 20.312 dólares en efectivo y otros 2.618,53 dólares en cheques endosados.

En una declaración a Univisión, cadena de televisión estadounidense, Rosales negó que fuera el propietario de la avioneta: «Yo no soy ni dueño ni operador de esa aeronave desde octubre de 2019«. Sin embargo, aceptó el vínculo con Alex Saab: comentó que fue jefe de pilotos del Fondo Global de Construcción entre 2012 y 2016, propiedad en ese entonces de Saab y Pulido.

Además, de acuerdo con un reportaje publicado por Armando Info, Rosales controla la aeronave N39HJ, pilotada por el coronel retirado Vaker Aular, y parte de la flota relacionada con las actividades de los empresarios colombianos.

Asimismo, en otro artículo publicado en 2019 este medio reveló: “Autoridades mexicanas, que en octubre de 2018 informaron de sobreprecios y exportaciones de alimentos para los Clap de mala calidad por parte de Alex Saab y Álvaro Pulido, poseen registros de Roswell Oberto y Álvaro Pulido entrando a ese país en vuelos privados”.

Pero la historia no queda allí. Rosales figura como directivo en dos empresas registradas en Miami: Goaround INC y Aerojet Executive INC, también inscrita en Venezuela y vendida junto a la aeronave YV3441 el año pasado, según las declaraciones de Rosales a Univisión.

Aerojet Executive INC, en su página web, ofrece servicios de lujo: compra, venta y administración de aeronaves ejecutivas. Pero la página web y redes sociales de Goaround INC, registrada en 2013, están vacías. Su cuenta de Twitter, por ejemplo, solo tiene una publicación y su sitio web solo tiene fotos. Sin embargo, según Open Corporates, la empresa está activa.

Ciertamente, según documentos a los que tuvo acceso El Pitazo, Goaround INC es una compañía que está operando. Funciona bajo el nombre comercial Smarket & Go, una empresa de envíos de Estados Unidos a Venezuela. Además, Smarket & Go tiene el mismo domicilio que Goaround INC y Aerojet Executive INC, presuntamente dueña de la aeronave incautada, en Fort Lauderdale, Florida.

El Pitazo envió al correo electrónico a Smarket & Go solicitando una entrevista con Rosales. Hasta la hora de publicación de esta nota la comunicación no fue contestada.

Otra de las coincidencias, entre las empresas de Rosales, es que los envíos de Smarket & Go llegan a Valencia, a menos de una hora, donde fue registrada Aerojet Executive INC, dueña de la aeronave incautada, pese a que Rosales aseguró que vendió la compañía hace 10 meses.

Fuente: El Pitazo

También te puede interesar: