Un pedazo de madera de la pista donde jugó el último partido Kobe Bryant con Los Angeles Lakers se ha vendido a un coleccionista por la cantidad de 631,000 dólares el pasado sábado.

La venta se hizo en una subasta de Heritage Auctions, reportó La Opinión.

El 13 de abril de 2016, Kobe Bryant jugó su último partido en la NBA para los Lakers contra los Utah Jazz, en el que su equipo venció por 101-96. Bryant anotó 60 puntos.

Tras finalizar el partido, la ‘mamba negra’ firmó una de las esquinas de la cancha justo encima de un 8, uno de los dorsales que acompañó al deportista a lo largo de su carrera.

El trozo de parqué del histórico partido en la cancha de Staples se ha vendido a un coleccionista por la suma de 631,000 dólares el sábado.

