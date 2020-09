Con el paso del tiempo las personas se han hecho conscientes de que es mejor adoptar a un perrito que comprarlo, pues son muchos los que necesitan de un buen hogar. Es por ello que han surgido agencias de adopción que, antes de entregar a los cachorros realizan una evaluación de los posibles dueños, pero en ocasiones no todo sale bien y surgen casos como el de Vicente, un perrito en Colombia que se quedó vestido y alborotado., según difundió eluniversal

Por Redacción Miami Diario

En esta oportunidad, les contaremos la historia de Vicente. La historia de este cachorrito en las redes sociales inició con un posteo en la Instagram de la agencia de adopción Rescátame Bogotá en donde señalan que Vicente estaba listo, bañado y hasta con un pañuelo que simula un traje para recibir a la persona que iba a adoptarlo. Sin embargo, faltando solo unas horas para ir por él decidió cancelar la adopción

Lo cierto es que la imagen del tierno perrito no tardó en volverse viral, no solo en Colombia sino también en otros países de Latinoamérica. Muchas personas se conmovieron con la historia y la compartieron con la publicación.

La fundación señaló: “Después nos preguntan por qué somos tan estrictas con el proceso, ¡por esta razón! Porque no queremos tener ni la menor duda de que nuestros peludos van a quedar en excelentes manos para TODA LA VIDA, Si quieres adoptar, ten en cuenta que es un compromiso para siempre, los animales no son cosas de las puedes disponer cuando se te pasen las ganas de tener un perro”.

Un dato a considerar es que la publicación de esta historia en Instagram alcanzó los más 73.5 mil me gusta además de 4 mil 691 comentarios. Pero hay que decir que también se compartió ampliamente a través de Facebook y Twitter.

Aunque todos coincidían en que la situación de Vicente era triste y hasta insultaron y amenazaron a quien lo había dejado plantado, también hubo comentarios que señalaban que era mejor que la persona no hubiera aparecido pues no merecía tener el cariño de un animalito e, incluso, especularon quizá no contaba con los recursos para mantenerlo y, hasta podía llegar a maltratarlo. Cabe decir que no se especificó la razón por la cual el adoptante decidió cancelar el proceso

Afortunadamente, la historia tuvo un final feliz. Luego de que el caso de Vicente se hiciera viral en las redes sociales una familia decidió alzar la mano y solicitar su adopción.

En la cuenta de Instagram de Rescata Bogotá se publicó una foto del cachorro con su nueva familia. “Queremos contarles que Vicente ya fue adoptado por una hermosa familia que lo amará toda la vida. Gracias a todas las personas interesadas, nunca pensamos que su historia fuera a llegar tan lejos”, se lee en la publicación.