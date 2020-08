Durante casi una década «The Walking Dead» ha dominado la pantalla chica si de no muertos se trata. Aunque muchos títulos los intentaron, ninguno pudo superar en resonancia a la adaptación de las viñetas en manos de AMC. Sin embargo, Netflix ha revelado que tiene un verdadero as bajo la manga, confirmando los rumores que circulaban hace tiempo. Es que el gigante del streaming ha revelado que trabaja en una serie de Resident Evil.

Por Redacción Miami Diario

Esta noticia que podría contentar tanto a los amantes del subgénero zombie como al de los videojuegos. De acuerdo a los detalles revelados esta literación se tratará de una adaptación live action (con actores reales), del popular título de Capcom. Andrew Dabb de «Supernatural», es el elegido para encabezar el proyecto como showrunner mientras que Bronwen Hughes, de «The Walking Dead«, dirigirá y producirá los dos primeros episodios.

La primera temporada de la serie contará con un total de 8 episodios y va a presentar dos líneas de tiempo diferentes.»Resident Evil es mi juego favorito de todos los tiempos», admitió Dabb, que también funcionará como guionista. «Estoy muy emocionado de contar un nuevo capítulo de esta asombrosa historia y llevar la primera serie de ‘Resident Evil’ a los miembros de Netflix de todo el mundo».

El ejecutivo expresó también que se tratará de una pieza para todo tipo de fanáticos de la franquicia de videojuegos, con guiños a ella pero que también contará con ideas nuevas y sanguinarias que aún no se han visto. Este movimiento de Netflix se da meses después de que su adaptación de «The Witcher» se convirtiera en uno de los contenidos más demandados de la plataforma.

“¿Y cuántos episodios?” Bueno, la temporada es de 8 episodios de 1 hora. Estará a cargo de Andrew Dabb (Supernatural) y Bronwen Hughes (The Walking Dead, The Journey Is the Destination) dirigirá los primeros dos episodios. Me siento listo. 😎 — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) August 27, 2020

Según el comunicado de prensa divulgado hace unos minutos, las dos líneas argumentales se dividirán de la siguiente manera: «En la primera línea de tiempo, las hermanas de catorce años, Jade y Billie Wesker son trasladadas a New Raccoon City. Una ciudad manufacturada y corporativa, forzada para ellas justo cuando la adolescencia está en pleno apogeo. Pero cuanto más tiempo pasan allí, más se dan cuenta de que la ciudad no es lo que parece y que su padre puede estar ocultando oscuros secretos. Secretos que podrían destruir el mundo».

«Cortando a la segunda línea de tiempo, más de una década en el futuro: quedan menos de quince millones de personas en la Tierra. Y más de seis mil millones de monstruos… personas y animales infectados con el virus T. Jade, que ahora tiene treinta años, lucha por sobrevivir en este Nuevo Mundo, mientras que los secretos de su pasado, sobre su hermana, su padre y ella misma, siguen persiguiéndola».

Fuente: Netflix Latinoamérica