Nadie puede dudar que Jennifer López se ha convertido en una de las mujeres más hermosas y queridas del mundo. Se trata de una artista con todas las letras que alcanza todas las metas que se propone en el ámbito profesional, según publicó mdzol

Lo cierto es que la ex de Marc Anthony no solo se ha sumado grandes éxitos en la música sino también en la actuación, donde ha participado en grandes películas de Hollywood.

Durante el presente año, cautivó a todos junto a Shakira con su presentación en el show de medio tiempo del Super Bowl.

Un dato a considerar es que la fama que ha tenido a lo largo de su carrera se ve reflejada en las redes sociales, donde posee millones de seguidores de todas partes del mundo.

En ese sentido, una de sus fan page de Instagram publicó una foto donde se la ve en la playa luciendo un look que atrapó todas las miradas.

Jennifer López es una actriz, cantante, bailarina, compositora, productora discográfica, diseñadora de modas, empresaria, productora de televisión, coreógrafa, perfumista y filántropa de Estados Unidos.

También integra el programa de talentos de American Idol.

Su interés en seguir una carrera para ser famosa vino después de un papel secundario en la película My Little Girl; sin embargo, sus padres creían que tendría una carrera menos que realista. En 1991, López consiguió su primer trabajo como bailarina y en 1993 decidió dedicarse a la actuación. Consiguió su primer papel protagonista en la película Selena, con la que se convirtió en la primera actriz latinoamericana en ganar un millón de dólares, e incluso fue nominada a los Premios Globos de Oro como mejor actriz. Al año siguiente, en la película Out of Sight, fue premiada con dos millones de dólares. También hizo una de las mejores interpretaciones de su carrera. En 1999 debutó como cantante con su álbum, On the 6, convirtiéndose en una superestrella mundial y una estrella del pop.

